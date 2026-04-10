BYD et KFC China ont signé un accord stratégique pour installer des bornes flash dans des drive-thru KFC à travers la Chine. En neuf minutes, une BYD équipée de la Blade Battery 2.0 passe de 10 % à 97 % de charge, soit le temps d'un repas rapide.
Le mariage improbable a été célébré au siège mondial du constructeur à Shenzhen. BYD et KFC China ont officialisé leur partenariat le 8 avril dernier. Li Yunfei, directeur général de la marque et des relations publiques de BYD, prévoit 20 000 stations flash opérationnelles avant fin 2026. Le réseau en compte déjà 5 000, réparties dans 297 villes chinoises. En parallèle des bornes installées dans les restaurants participants, les deux groupes ont prévu une intégration logicielle dans les véhicules BYD pour permettre la commande au drive-thru KFC depuis l'habitacle. Via cet accord, les deux partenaires souhaitent un « ravitaillement humain et véhicule en neuf minutes ».
Avec deux fois plus de KFC que de Mc Donald's en Chine, BYD se taille la part du lion
KFC a ouvert son premier restaurant à Pékin en 1987, quatre ans avant McDonald's. En Chine, la chaîne exploite aujourd'hui environ deux fois plus d'adresses que son concurrent, ce qui en fait la plus grande enseigne de restauration rapide étrangère dans le pays. BYD a lancé ses premières bornes flash le 5 mars 2026 et en a ouvert 5 000 en vingt-sept jours, dont beaucoup sur des aires d'autoroute. Les drive-thru KFC, eux, sont implantés en ville, y compris dans des agglomérations moyennes, là où les bornes de recharge publique restent peu nombreuses. Le maillage KFC couvre ainsi des zones urbaines et périurbaines et complète donc le déploiement autoroutier de BYD.
Li Yunfei a déclaré vouloir faire de la recharge flash « une infrastructure nationale pour la vie en voiture ». Il y a aussi la représentation concrète et pratique de ce partenariat pour les consommateurs. En neuf minutes,soit le temps moyen pour préparer un menu à emporter pendant la recharge de son véhicule, c'est bien plus parlant que n'importe quel autre argument technique.
Une commande vocale dans le Ti7 : le drive-thru commence avant le restaurant
Sur le Fang Cheng Bao Ti7, SUV hybride rechargeable haut de gamme de BYD, le système d'infodivertissement intègre désormais une fonction de commande intelligente au drive-thru KFC. Par commandes vocales, le conducteur sélectionne son menu, règle le paiement et réserve son créneau de retrait avant d'arriver au restaurant. Quand le véhicule approche, un rappel automatique se déclenche pour une récupération immédiate, sans attente au comptoir. BYD prévoit d'étendre cette intégration progressivement à d'autres modèles du groupe.
Autrefois, pour manger et repartir le véhicule rechargé, il fallait commander au comptoir, attendre sur place, puis brancher la borne séparément. Dans ce nouveau schéma, la commande se passe en roulant, la recharge pendant le stationnement, le retrait à l'arrivée. Le tout tient en neuf minutes. Par températures très froides, jusqu'à -30 °C, la recharge de 20 % à 97 % prend douze minutes, soit trois de plus qu'en conditions normales. Le câble suspendu, d'environ 2 kg, se branche sans smartphone, avec facturation automatique dès la connexion.
BYD a annoncé son extension progressive aux modèles grand public du groupe… et probablement en Europe.