KFC a ouvert son premier restaurant à Pékin en 1987, quatre ans avant McDonald's. En Chine, la chaîne exploite aujourd'hui environ deux fois plus d'adresses que son concurrent, ce qui en fait la plus grande enseigne de restauration rapide étrangère dans le pays. BYD a lancé ses premières bornes flash le 5 mars 2026 et en a ouvert 5 000 en vingt-sept jours, dont beaucoup sur des aires d'autoroute. Les drive-thru KFC, eux, sont implantés en ville, y compris dans des agglomérations moyennes, là où les bornes de recharge publique restent peu nombreuses. Le maillage KFC couvre ainsi des zones urbaines et périurbaines et complète donc le déploiement autoroutier de BYD.

Li Yunfei a déclaré vouloir faire de la recharge flash « une infrastructure nationale pour la vie en voiture ». Il y a aussi la représentation concrète et pratique de ce partenariat pour les consommateurs. En neuf minutes,soit le temps moyen pour préparer un menu à emporter pendant la recharge de son véhicule, c'est bien plus parlant que n'importe quel autre argument technique.