BYD entend ici apporter plus de confort en supprimant des gestes répétitifs et pénibles pour l'usager. Wang Chuanfu, le dirigeant de BYD, souhaite à terme une automatisation totale pour améliorer l'expérience utilisateur dans les zones urbaines denses. Entre la recharge électrique et le gonflage des pneus, le robot assure la sécurité du véhicule, une mauvaise pression augmentant les risques d'accident et réduisant l'autonomie. La machine vérifie l'état des gommes pendant que les batteries accumulent l'énergie, d'une pierre deux coups.

Ce système vient également pallier le manque croissant de main-d'œuvre pour l'entretien des flottes de véhicules partagés ou de taxi. Un seul robot peut traiter plusieurs dizaines de voitures par jour dans un dépôt sans intervention humaine. Le brevet mentionne des capteurs capables de fonctionner dans des conditions de luminosité difficiles, comme les sous-sols sombres. Si BYD n'a pas encore annoncé de date précise pour la fabrication en série, ce projet technique montre que l'entretien automobile est en passe de devenir une tâche purement logicielle et robotique. Le conducteur délègue désormais la santé technique de son auto à un assistant mécanique mobile.

Pour l'heure, puisque le brevet de BYD est encore en cours d'examen par la CNIPA, il faudra encore retrousser nos manches et regonfler nos pneus. A condition de trouver où est ce satané autocollant d'indicateur de pression.