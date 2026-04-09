BYD a déposé un brevet pour un robot mobile capable de gérer seul la recharge et la pression des pneus. Ce dispositif autonome se déplace dans les parkings pour effectuer l'entretien courant sans que le conducteur n'ait besoin de sortir de son véhicule ou de manipuler des câbles sales.
L'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) a enregistré ce projet sous le titre « Un robot » le 24 mars 2025. Le document donne les détails d'une unité compacte équipée d'un bras articulé et d'un système de vision par ordinateur. Cette machine embarque six modules spécifiques, dont une unité de détection des données de batterie et un mécanisme de gonflage.
Contrairement aux bornes murales classiques, cet automate circule entre les places de stationnement et s'adapte à la position de la voiture. Il lit les niveaux d'énergie et de pression d'air avant de lancer une séquence de service complète en boucle fermée. Garez votre voiture électrique, partez faire quelques courses, revenez, vous êtes chargé à bloc, vous, votre batterie et vos pneus.
Une station-service mobile sans infrastructure lourde
L'installation de bornes de recharge fixes dans les vieux immeubles ou les parkings publics coûte souvent une fortune à cause des travaux de câblage. Ce robot, in fine, va faire réaliser de grandes économies en faisant de n'importe quelle place de parking une zone de recharge temporaire. Un module de commande de mouvement guide l'appareil vers le véhicule identifié grâce à un système de positionnement à double unité. Une fois sur place, le bras attrape le pistolet de charge et l'insère dans la trappe de la voiture avec une précision millimétrique.
Le marché chinois des robots de recharge mobiles pesait déjà 400 millions de yuans en 2024, soit 58 millions de dollars et cette technologie intéresse de nombreux constructeurs comme Li Auto ou Huawei. BYD place la barre du progrès plus haut. Son robot ne demande d'effectuer aucune modification sur les véhicules ni actuels, ni en cours de production. Les propriétaires de voitures électriques actuelles pourront utiliser ce service sans installer d'accessoires ou de capteurs supplémentaires. L'appareil utilise des algorithmes pour localiser les valves de pneus et les ports de charge standards pour être compatible avec la majorité des modèles du marché.
La fin des contraintes de maintenance manuelle
BYD entend ici apporter plus de confort en supprimant des gestes répétitifs et pénibles pour l'usager. Wang Chuanfu, le dirigeant de BYD, souhaite à terme une automatisation totale pour améliorer l'expérience utilisateur dans les zones urbaines denses. Entre la recharge électrique et le gonflage des pneus, le robot assure la sécurité du véhicule, une mauvaise pression augmentant les risques d'accident et réduisant l'autonomie. La machine vérifie l'état des gommes pendant que les batteries accumulent l'énergie, d'une pierre deux coups.
Ce système vient également pallier le manque croissant de main-d'œuvre pour l'entretien des flottes de véhicules partagés ou de taxi. Un seul robot peut traiter plusieurs dizaines de voitures par jour dans un dépôt sans intervention humaine. Le brevet mentionne des capteurs capables de fonctionner dans des conditions de luminosité difficiles, comme les sous-sols sombres. Si BYD n'a pas encore annoncé de date précise pour la fabrication en série, ce projet technique montre que l'entretien automobile est en passe de devenir une tâche purement logicielle et robotique. Le conducteur délègue désormais la santé technique de son auto à un assistant mécanique mobile.
Pour l'heure, puisque le brevet de BYD est encore en cours d'examen par la CNIPA, il faudra encore retrousser nos manches et regonfler nos pneus. A condition de trouver où est ce satané autocollant d'indicateur de pression.