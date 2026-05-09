Pour envoyer un satellite dans l'espace, la France ne dispose que d'un seul lanceur opérationnel : Ariane 6. Le problème, c'est que la fusée européenne, convoitée jusqu'au géant américain Amazon Leo pour sa constellation de satellites en orbite basse (LEO), croule sous les commandes et ne peut pas tout lancer. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour mettre en orbite certains de ses propres satellites militaires, Paris doit faire la queue chez SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. La même entreprise dont la France cherche précisément à se rendre moins dépendante. Et le même entrepreneur qu'elle essaie d'entendre en justice. Des alternatives souveraines existent à l'état de projet, notamment les micro-lanceurs développés par MaïaSpace, une filiale d'ArianeGroup, mais aucun n'est encore opérationnel.