Dans un communiqué publié ce 7 mai, le parquet de Paris convoque l’entrepreneur ainsi que son ancienne collaboratrice « pour recueillir leurs observations, ou, en cas de non-comparution, en délivrant un mandat équivalant à une mise en examen ». L’instance rappelle que cette procédure « vise à faire respecter la loi et à protéger les personnes victimes d'infractions pénales, en ligne comme dans la vie réelle ».