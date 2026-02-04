« This is a political attack. » En cinq mots, Elon Musk transforme une procédure judiciaire française en affrontement idéologique. Plutôt que de répondre sur le fond à l'enquête visant X, notamment autour de possibles manquements en matière de modération, le patron de la plateforme préfère déplacer le débat. Son objectif : délégitimer l'action des juges et parler directement à sa communauté, en installant l'idée d'une Europe hostile à la liberté d'expression.

Musk déplace le terrain du débat vers celui de la liberté d'expression

Dans la foulée, X a repris la même grille de lecture. La perquisition est qualifiée d'« abusive », les motivations de la justice française sont présentées comme « politiques », et la procédure est décrite comme une tentative de pression indirecte sur une direction basée aux États-Unis, via sa filiale française et ses salariés. Une communication calibrée, qui conteste la méthode sans entrer dans le détail des griefs, en particulier ceux liés aux usages et aux dérives potentielles de Grok, l'IA maison.