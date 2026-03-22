Elon Musk occupe aujourd'hui une position centrale dans l'administration Trump, ce qui rend toute pression diplomatique classique sur les États-Unis quasiment hors de portée pour la France. Plutôt que d'attendre une coopération interétatique hypothétique, le parquet de Paris a contourné l'obstacle en passant par les canaux institutionnels directs, le bureau d'entraide pénale internationale et les avocats français de la SEC. Une manière de déposer les éléments sur la table américaine sans que Washington puisse les ignorer formellement.

Car la SEC connaît bien Elon Musk. En 2018 déjà, elle l'avait sanctionné pour avoir fait grimper le cours de Tesla de plus de 6 % avec un tweet annonçant un possible retrait de la Bourse, et lui avait infligé une amende de 40 millions de dollars. Selon Axios, le milliardaire serait par ailleurs en cours de négociation avec la SEC au sujet de son rachat de Twitter en 2022, pour solder ce contentieux avant l'introduction en Bourse de juin prochain.

Elon Musk est convoqué à Paris le 20 avril pour une audition libre, avec Linda Yaccarino, ancienne directrice générale de X. D'ici là, si les autorités américaines décident de donner suite au signalement français, il aura fort à faire : gérer à la fois une condamnation californienne, une négociation ouverte avec la SEC et désormais un dossier monté à Paris sur la manipulation présumée de ses propres scandales.