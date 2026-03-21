Elon Musk est rattrapé par deux tweets publiés il y a presque quatre temps. Des tweets qui pourraient lui coûter aujourd'hui très cher !
On pourrait presque l'avoir oublié aujourd'hui, au vu de l'intense actualité internationale des dernières années, mais l'acquisition de Twitter (devenu depuis X.com) par Elon Musk ne s'est pas faite dans la douceur. Elle a été précédée pendant plusieurs mois d'annonces et de polémiques de la part du milliardaire, qui a finalement été contraint de racheter la plateforme. Et certains de ses coups d'éclats de l'époque lui coûtent aujourd'hui cher.
Deux tweets d'Elon Musk en date de mai 2022 incriminés devant la justice
Oui, Elon Musk a bien trompé les investisseurs, même s'il n'en avait pas l'intention, avec des tweets publiés en mai 2022. À l'époque, alors qu'il était sur les rangs pour racheter Twitter, il avait estimé que le nombre de spams et de bots était supérieur aux 5% officiels, ce qu'il avaient affirmé publiquement via des messages postés sur la plateforme.
Ces deux messages ont aujourd'hui été considéré par le jury d'un tribunal de Californie comme ayant porté tort à des investisseurs qui ont, suite à ces messages, vendus leurs actions Twitter à un cours plus bas que celui décidé au moment du rachat par Elon Musk.
Des compensations qui pourraient aller jusqu'à 2,6 milliards de dollars
Entendu par le jury, Elon Musk a affirmé qu'il ne pensait que ses tweets auraient échaudé les investisseurs. Mais il a tout de même à moitié reconnu ses fautes. « Si ce procès portait sur le fait de savoir si j'ai publié des tweets stupides, je dirais que je suis coupable » a-t-il ainsi tout de même déclaré.
Selon les avocats des plaignants, les dommages et intérêts en jeu pourraient monter jusqu'à 2,6 milliards de dollars. Mais le dossier est encore loin d'être clôturé, car comme nous l'apprend la CNBC, les conseils d'Elon Musk devraient se porter en appel. Mais tout de même, on peut se dire que l'homme le plus riche du monde est aussi celui aux tweets les plus coûteux !
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