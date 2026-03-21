Entendu par le jury, Elon Musk a affirmé qu'il ne pensait que ses tweets auraient échaudé les investisseurs. Mais il a tout de même à moitié reconnu ses fautes. « Si ce procès portait sur le fait de savoir si j'ai publié des tweets stupides, je dirais que je suis coupable » a-t-il ainsi tout de même déclaré.

Selon les avocats des plaignants, les dommages et intérêts en jeu pourraient monter jusqu'à 2,6 milliards de dollars. Mais le dossier est encore loin d'être clôturé, car comme nous l'apprend la CNBC, les conseils d'Elon Musk devraient se porter en appel. Mais tout de même, on peut se dire que l'homme le plus riche du monde est aussi celui aux tweets les plus coûteux !