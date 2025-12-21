C'est une affaire d'Elon Musk qui traînait depuis maintenant de nombreuses années. Son précédent plan de rémunération vient finalement d'être validé !
Ce qui a fait les gros titres dernièrement au niveau de la fortune d'Elon Musk, c'est son incroyable plan de rémunération à 1 000 milliards de dollars. Mais avant ce chiffre fou, il y avait eu un plan de rémunération précédent, qui avait été bloqué par des actions en justice, et traînait depuis maintenant plusieurs années. Un dossier qui arrive enfin à sa conclusion.
Le plan de rémunération de 56 milliards de dollars datant de 2018 enfin validé !
En 2018, Elon Musk se voyait attribué par le conseil d'administration de Tesla un plan de rémunération considéré à l'époque comme faramineux (comme le temps passe vite !) de 56 milliards de dollars. Un plan contesté par certains actionnaires, qui s'étaient portés en justice, et avaient obtenu de la cour de la chancellerie du Delaware sa suspension, en janvier 2024.
Un jugement finalement infirmé cette semaine par la Cour suprême du même État. Les juges ont estimé à l'unanimité que cette suspension laissait Elon Musk « sans compensation pour son temps et ses efforts pendant une période de six ans ». Il lui ont fonc finalement accordé ce plan.
Un plan qui vaut aujourd'hui… 140 milliards de dollars !
Sur X, l'homme d'affaires s'est fendu d'un bref message dans lequel il s'est félicité d'avoir été « innocenté ». Et il a de quoi être heureux, puisque la valeur du plan accordé n'est plus celle dont les médias parlaient à l'époque du vote de ce package.
Il était en effet constitué d'actions Tesla, destinées à récompenser les éventuelles réalisations du PDG. Or, depuis, le cours de l'action du constructeur de voiture électriques a grimpé, pour se situer à des niveaux historiques. Il est ainsi estimé que ce plan a aujourd'hui une valeur de près de 140 milliards de dollars, selon des informations de Bloomberg.
Tesla devrait en conséquence prendre d'ici peu la décision de révoquer le plan de 29 milliards de dollars, qui avait été voté en remplacement du précédent. Et Elon Musk y gagne une fois encore au change.
