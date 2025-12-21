Sur X, l'homme d'affaires s'est fendu d'un bref message dans lequel il s'est félicité d'avoir été « innocenté ». Et il a de quoi être heureux, puisque la valeur du plan accordé n'est plus celle dont les médias parlaient à l'époque du vote de ce package.

Il était en effet constitué d'actions Tesla, destinées à récompenser les éventuelles réalisations du PDG. Or, depuis, le cours de l'action du constructeur de voiture électriques a grimpé, pour se situer à des niveaux historiques. Il est ainsi estimé que ce plan a aujourd'hui une valeur de près de 140 milliards de dollars, selon des informations de Bloomberg.

Tesla devrait en conséquence prendre d'ici peu la décision de révoquer le plan de 29 milliards de dollars, qui avait été voté en remplacement du précédent. Et Elon Musk y gagne une fois encore au change.