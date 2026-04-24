La non-comparution d'Elon Musk en début de semaine devant la justice française a créé de l'animation sur les réseaux sociaux. Avec une passe d'armes inédite.
Ce lundi 20 avril, Elon Musk était convoqué, tout comme la patronne de X.com, Linda Yaccarino, par le parquet de Paris. Cette convocation se faisait à la suite d'une enquête lancée au mois de janvier dernier par la justice française, et portant sur d'éventuelles violations de la loi française par la plateforme. Mais l'homme le plus riche du monde ne s'est finalement pas rendu sur place, et a même ensuite créé la polémique.
Elon Musk accuse la procureure en charge de son dossier d'être une « marionnette d'ONG de gauche »
Elon Musk et Linda Yaccarino étaient convoqués en ce début de semaine par la justice française, « en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plate-forme X au moment des faits ». Ils l'étaient dans le cadre d'une audition libre, ce qui signifie que leur absence n'aura pas d'impact sur l'enquête.
Mais si l'enquête se poursuit sans problèmes, et qu'Elon Musk n'a pas voulu faire le déplacement, il semble que cette convocation ne lui a clairement pas fait plaisir. Et comme souvent, ça l'a poussé à attaquer, cette fois, la procureure en charge du dossier, Laure Beccuau, qu'il a qualifié cette semaine dans un message sur X de « marionnette d'ONG de gauche ».
Le ministre de la justice Gérald Darmanin vient à la rescousse
Une attaque directe contre les institutions judiciaires françaises, qui ne pouvaient pas être laissées sans réponse, quand elles proviennent d'un homme aussi puissant. C'est donc le ministre de la justice lui-même, Gérald Darmanin, qui s'est chargé de la réponse.
« La Justice de notre pays est indépendante et travaille en toute impartialité. Il est inacceptable de s'en prendre personnellement à ses représentants. Plein soutien à la procureure de la République de Paris » a-t-il ainsi tweeté. On peut tout de même remarquer que l'homme politique n'a pas répondu directement à l'attaque d'Elon Musk, mais a préféré le faire en citant un citant un article du Figaro. Une précaution ?