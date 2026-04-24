Elon Musk et Linda Yaccarino étaient convoqués en ce début de semaine par la justice française, « en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plate-forme X au moment des faits ». Ils l'étaient dans le cadre d'une audition libre, ce qui signifie que leur absence n'aura pas d'impact sur l'enquête.

Mais si l'enquête se poursuit sans problèmes, et qu'Elon Musk n'a pas voulu faire le déplacement, il semble que cette convocation ne lui a clairement pas fait plaisir. Et comme souvent, ça l'a poussé à attaquer, cette fois, la procureure en charge du dossier, Laure Beccuau, qu'il a qualifié cette semaine dans un message sur X de « marionnette d'ONG de gauche ».