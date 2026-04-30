Quelques dizaines de minutes après le décollage de la fusée Ariane 6 dans sa configuration Ariane 64, on peut évoquer un nouveau succès pour les équipes d'Arianespace, de l'ESA ou encore d'Amazon Leo. La fusée a décollé dans les dernières minutes de la fenêtre de tir ce jeudi 30 avril 2026, depuis le pas de tir de Kourou, en Guyane, et chaque étape s'enchaîne sans accroc. Le chef de mission le dit régulièrement, « tout est nominal », comprenez donc, que tout va bien. Le septième tir d'Ariane 6 est réussi.