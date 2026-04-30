Lancée ce matin à 10h57 depuis Kourou, la fusée Ariane 6 conduit avec réussite sa nouvelle mission. 32 nouveaux satellites de la constellation Amazon Leo vont être mis en orbite basse.
Quelques dizaines de minutes après le décollage de la fusée Ariane 6 dans sa configuration Ariane 64, on peut évoquer un nouveau succès pour les équipes d'Arianespace, de l'ESA ou encore d'Amazon Leo. La fusée a décollé dans les dernières minutes de la fenêtre de tir ce jeudi 30 avril 2026, depuis le pas de tir de Kourou, en Guyane, et chaque étape s'enchaîne sans accroc. Le chef de mission le dit régulièrement, « tout est nominal », comprenez donc, que tout va bien. Le septième tir d'Ariane 6 est réussi.
Un nouveau succès pour Ariane 6 et Amazon Leo
À peine quelques minutes après le décollage, les quatre boosters du lanceur Ariane 64 se sont détachés sans la moindre anomalie. La coiffe, impressionnante du haute de ses 20 mètres, qui protégeait les 32 satellites Amazon Leo, a elle aussi été larguée conformément à la séquence prévue. Le lanceur avançait alors à toute vitesse, propulsé par son moteur Vulcain 2.1.
À 11h05, une nouvelle étape a été franchie, lorsque l'étage principal s'est séparé du reste, puis le moteur Vinci de l'étage supérieur s'est allumé à son tour. C'est ce moteur qui guide la mission jusqu'à la mise en orbite des 32 satellites, en effectuant plusieurs légers allumages programmés pour placer comme il se doit les appareils.
Les chiffres impressionnants de la télémétrie d'Ariane 6
À 11h23, les télémesures étaient assez impressionnantes. Les satellites voyageaient à une vitesse de 7,62 km/s, soit 27 432 km/h, le TGV n'a qu'à bien se tenir ! Le reste de la fusée se trouvait alors à plus de 8 500 km de Kourou, et à environ 144 km d'altitude.
La dernière étape sera celle de la séparation des satellites, prévues entre H0+1h29 et H0+1h54, et qui se fera donc par grappes. À ce stade, tout indique qu'Ariane 6 tiendra ses promesses et qu'Amazon Leo va bientôt compter 32 satellites supplémentaires en orbite, pour un total de 300 dans sa constellation, prêts à prendre du service.
Retrouvez notre reportage exceptionnel sur le précédent lancement d'Ariane 64 avec Amazon Leo :