À peine deux mois et demi après le succès de la mission LE-01 du 12 février, que nous avons pu largement partager avec vous, voilà le deuxième vol d'Arianespace en 2026. Pour la mission LE-02 de ce jeudi, comme pour la précédente, Ariane 64 embarque de nouveau 32 satellites, construits par Amazon à Kirkland, dans l'État de Washington, tous installés dans la coiffe de 20 mètres de haut du lanceur européen.