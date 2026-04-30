Ce matin depuis Kourou, Ariane 6, toujours en version quatre boosters, va placer 32 nouveaux satellites Amazon Leo en orbite basse. Suivez en direct ce lancement qui a lieu depuis la Guyane française.
Heure de Paris, la fenêtre de tir est ouverte entre 10h08 et 10h57. Dans quelques minutes, la fusée Ariane 6, dans sa configuration Ariane 64, avec quatre boosters au pied, va propulser 20 tonnes de satellites vers 465 kilomètres d'altitude dans le cadre de la mission VA268. Trente-deux nouveaux satellites en orbite basse (LEO) pour la constellation Amazon Leo, l'ambitieux projet pensé pour connecter les zones encore oubliées par internet et concurrencer Starlink. On se dirige vers un lancement à 10h57, donc à 5h47 heure locale.
Ariane 64 lance 32 nouveaux satellites Amazon Leo
À peine deux mois et demi après le succès de la mission LE-01 du 12 février, que nous avons pu largement partager avec vous, voilà le deuxième vol d'Arianespace en 2026. Pour la mission LE-02 de ce jeudi, comme pour la précédente, Ariane 64 embarque de nouveau 32 satellites, construits par Amazon à Kirkland, dans l'État de Washington, tous installés dans la coiffe de 20 mètres de haut du lanceur européen.
Pour libérer cette trentaine de satellites sans les envoyer se percuter, Ariane 6 s'appuie sur l'Unité de Propulsion Auxiliaire (APU), exclusif au lanceur. Cette pièce maîtresse de l'étage supérieur joue le chef d'orchestre puisqu'elle maintient le cap et l'altitude entre chaque largage, pour que les satellites se dispersent proprement dans l'espace, plutôt qu'en un seul tas. Comme en février, les satellites devraient être lâchés par grappes de deux ou trois unités.
La séquence de vol doit durer 1h54 au total. Après l'allumage du moteur Vulcain 2.1 à H0-7 secondes, le moteur Vinci prend le relais avec deux allumages successifs, avant que les satellites ne soient libérés un à un entre H0+1h29 et H0+1h54. À H0+2h42, un troisième allumage Vinci enverra l'étage supérieur se désintégrer dans l'atmosphère.
Amazon Leo et ses 3 000 satellites pour en finir avec les zones blanches
On le rappelle, Amazon Leo se fixe l'ambition de déployer plus de 3 000 satellites en orbite basse, entre 590 et 630 km d'altitude, pour offrir du haut débit aux populations que les réseaux terrestres n'ont jamais atteintes. Le géant américain a même récemment obtenu une autorisation lui permettant de faire grimper ce total jusqu'à 7 000 satellites, ce qui le rapprochera de Starlink et de ses 10 000 engins environ.
Le dispositif repose sur des antennes au sol qui font le lien entre satellites et internet, les satellites eux-mêmes qui relaient le trafic, et des terminaux compacts côté utilisateur, nommés Leo Nano, Leo Pro ou Leo Ultra selon les usages. La commercialisation et la disponibilité seraient d'ailleurs imminentes. On notera que le contrat qui lie Amazon Leo et Arianespace porte sur 18 lancements au total. La barre des 300 satellites Amazon Leo en orbite sera franchie ce jeudi.
Pour suivre le décollage en direct, Arianespace diffuse tout sur YouTube ou sur son site internet. La fenêtre de tir court jusqu'à 10h57 heure de Paris ce 30 avril : c'est ici que ça se passe, en temps réel, depuis Kourou.