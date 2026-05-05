Le type de plateforme attaqué est une cible de choix pour les attaquants, et pour plusieurs raisons. La masse de données qu'elle héberge attire les robots aspirateurs de contenus (les fameux scrapers) qui les collectent pour les revendre ou les exploiter. Sa dépendance aux contenus publiés par ses utilisateurs crée de multiples points d'entrée vulnérables. Et surtout, la mettre à genoux provoque une réaction en chaîne sur l'ensemble du système, avec une panne partielle qui peut tout paralyser et offrir aux attaquants un levier idéal pour exiger une rançon, ou simplement pour mener d'autres opérations malveillantes à l'abri du chaos.