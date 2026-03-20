Dans un communiqué relayé par le Department of Justice, les autorités ont expliqué avoir saisi ou perturbé des serveurs virtuels, des noms de domaine et d’autres éléments utilisés pour piloter les botnets Aisuru, KimWolf, JackSkid et Mossad. En clair, l’opération a ciblé l’infrastructure de commande qui permet aux opérateurs de garder la main sur les appareils compromis et de lancer de nouvelles offensives à distance, sans laquelle un botnet perd une partie de sa capacité à se coordonner, à se redéployer vite et à monétiser son activité.

D’après les documents judiciaires cités par les autorités états-uniennes, Aisuru aurait émis plus de 200 000 commandes DDoS, KimWolf plus de 25 000, JackSkid plus de 90 000 et Mossad plus de 1 000. Mis bout à bout, ces chiffres donnent une idée assez vertigineuse du niveau d’industrialisation atteint par ces réseaux. On ne parle plus ici d’outils opportunistes mobilisés à l’occasion, mais d’infrastructures exploitées à grande échelle, avec un rythme d’utilisation soutenu et une logique de service bien rodée. Le ministère de la Justice US a en outre affirmé que l’ensemble aurait compromis plus de 3 millions d’appareils connectés, parmi lesquels des caméras, des enregistreurs vidéo numériques et des routeurs Wi-Fi, dont une partie importante se trouve aux États-Unis.

L’autre information importante tient au modèle économique mis en avant par l’enquête. L’accès à ces botnets aurait été vendu à d’autres cybercriminels selon une logique de cybercrime-as-a-service, ce qui permettait à des tiers de louer une puissance d’attaque déjà disponible au lieu de construire leur propre infrastructure. Un dispositif qui tire toute sa force de sa simplicité : les opérateurs infectent, enrôlent, entretiennent et déplacent les machines compromises, puis commercialisent leur capacité de nuisance à la demande. Dans certains cas, ces attaques servaient aussi à appuyer des tentatives d’extorsion, les victimes étant poussées à payer pour faire cesser des offensives capables de dégrader fortement leurs services ou de les rendre inaccessibles.

Ce coup de filet n’a donc rien d’anecdotique, puisqu’il s’attaque à une chaîne complète, depuis les domaines et serveurs utilisés pour le pilotage jusqu’aux ressources techniques qui permettaient de maintenir l’activité et d’en tirer profit.