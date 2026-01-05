Kimwolf, le botnet qui cible votre TV, mais aussi votre box internet

Les deux botnets seraient en effet étroitement liés. Le 8 décembre 2025, XLab a capturé un script sur un serveur de téléchargement (93.95.112.59) hébergeant à la fois Kimwolf et Aisuru. Les deux familles de malwares partagent la même infrastructure de commande, utilisent des certificats de signature identiques et ont coexisté sur les mêmes appareils infectés entre septembre et novembre 2025. Les développeurs ont visiblement décidé de refondre Aisuru sous une nouvelle forme pour échapper aux systèmes de détection. Il faut qu'en comparaison à l'écosystème des objets connectés traditionnels, les appareils sur Android disposent de protections plus matures.

​Le malware utilise DNS over TLS (DoT), un protocole qui chiffre les requêtes DNS transitant par le port 853. Concrètement, lorsqu'un appareil infecté cherche à contacter son serveur de contrôle, il interroge des serveurs DNS publics comme 8.8.8.8 ou 1.1.1.1 via ce canal chiffré. Cela permet donc de rendre la communication invisible aux outils de surveillance réseau classiques. Le botnet authentifie ses commandes par signatures numériques à courbes elliptiques (ECDSA), afin d'empêcher toute tentative de prise de contrôle par des équipes de sécurité.

Face aux démantèlements successifs de son infrastructure, Kimwolf a adopté le 12 décembre 2025 une technique baptisée EtherHiding. Le malware récupère désormais les adresses IP de ses serveurs depuis des domaines ENS (Ethereum Name Service) stockés sur la blockchain Ethereum. Avec cette approche décentralisée, il devient presque impossible de démanteler l'infrastructure.