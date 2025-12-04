Sur le papier, les chiffres piquent un peu les yeux. Une poussée à 29,7 Tb/s, 69 secondes d’activité à peine et une pluie de paquets arrosant un réseau entier plutôt qu’une seule adresse exposée. Dans son dernier rapport, Cloudflare décrit une offensive menée en mode carpet bombing, c’est-à-dire qu’au lieu de pilonner un serveur bien identifié, le botnet répartit ses paquets sur toute une plage d’adresses IP appartenant au même réseau pour inonder tout ce qu’il trouve sur son passage, en visant en moyenne 15 000 ports de destination par seconde.

En clair, l’objectif n’est plus de faire tomber une seule machine, mais de surcharger les équipements par lesquels le trafic Internet de l’ensemble de l’infrastructure entre et sort. Logiquement, une fois ces points de passage asphyxiés, tout ce qui emprunte les mêmes tuyaux ralentit ou décroche, y compris des services qui n’étaient pas directement visés.

La cible n’est pas nommée, mais on retrouve les mêmes ingrédients que lors de l’épisode Azure, Microsoft décrivant déjà une charge frôlant les 16 Tb/s, avec un débit instantané de plusieurs milliards de paquets par seconde concentrés sur une région précise. Aisuru suivait déjà cette logique de coup de massue sur une fenêtre minuscule, difficile à anticiper et encore plus compliquée à absorber proprement. Cette fois, le botnet pousse nettement plus haut la bande passante, tout en conservant ce format express qui complique la vie des opérateurs.