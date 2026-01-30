Le botnet Aisuru signe un nouveau record DDoS à 31,4 Tb/s

Baptisée en interne The Night Before Christmas en raison de son calendrier, la campagne visait principalement des opérateurs télécoms et des entreprises IT. Elle combinait des attaques de couche 4 (trafic massif au niveau du transport, souvent sous forme de rafales de paquets) qui visent la bande passante et les équipements réseau, et des vagues HTTP destinées à pousser les services web dans leurs retranchements. Plus de la moitié des assauts ont duré entre une et deux minutes, avec des pointes concentrées sur des fenêtres très courtes, format désormais caractéristique d’Aisuru.

Si le pic à 31,4 Tb/s retient l’attention, il correspond à un maximum dans une campagne faite d’une multitude d’attaques. Dans la grande majorité des cas, Cloudflare indique que les pointes se situaient plutôt entre 1 et 5 Tb/s, avec des cadences généralement comprises entre 1 et 5 milliards de paquets par seconde. Une campagne néanmoins très structurée, alternant salves massives et charges plus contenues mais répétées pour occuper en continu les systèmes de défense.

Cloudflare précise que la détection et la mitigation ont été automatiques, sans alerte interne. Autrement dit, l’attaque n’a pas laissé de trace visible côté incident, mais elle rappelle à quel point ces niveaux sont devenus une hypothèse de travail, pas un scénario extrême réservé aux pires journées.

Autre élément marquant, l’origine des machines mobilisées. Aisuru s’appuie d’ordinaire sur un mélange d’objets connectés compromis et d’équipements réseau vulnérables, mais Cloudflare attribue cette campagne à des sources en grande partie composées de téléviseurs Android infectés, en cohérence avec l’émergence de la déclinaison Kimwolf observée ces derniers mois.