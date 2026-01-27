Ce rapport de fin 2025 agit comme un révélateur des failles structurelles de notre écosystème numérique. Nous avons bâti une économie mondiale sur une infrastructure dont la neutralité technique est aujourd'hui remise en cause. Le problème soulevé en filigrane par ces données est celui de la centralisation excessive. En s'appuyant massivement sur une poignée d'acteurs pour la sécurité et le routage, le web a gagné en performance ce qu'il a perdu en robustesse décentralisée. Si l'un de ces remparts cède ou doit plier bagage sous la pression législative, ce sont des pans entiers de l'économie numérique qui se retrouvent à nu.

L'analyse technique des incidents de routage durant ce trimestre montre également une instabilité croissante du protocole BGP, le système d'adressage qui permet aux réseaux de communiquer entre eux. Les erreurs de configuration et les détournements de trafic sont légion. Cette « plomberie » d'Internet, vieille de plusieurs décennies, peine à supporter la complexité actuelle sans craquer aux entournures. Chaque mise à jour, chaque nouvelle régulation locale imposant des filtres ou des blocages ajoute une couche de complexité à un édifice déjà chancelant. La volonté de certains États d'imposer des frontières numériques strictes transforme le web, jadis espace global, en un archipel de réseaux intranet déconnectés les uns des autres, le fameux « Splinternet ».