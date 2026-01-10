L'enjeu dépasse largement la simple question du droit d'auteur ou du match de football piraté. Si Cloudflare cède aujourd'hui face à l'Italie, demain ce sera l'Allemagne, la France ou des régimes moins démocratiques qui exigeront le même traitement pour d'autres types de contenus. La société refuse de devenir l'arbitre de la vérité en ligne, arguant que la modération doit se faire à la source, chez l'hébergeur, et non dans les tuyaux qui transportent l'information. Ce bras de fer illustre la fracture grandissante entre une volonté politique de contrôle territorial et un réseau conçu pour être global et résilient. En poussant Cloudflare vers la sortie, l'Italie ne gagnera pas la guerre contre le piratage, mais elle pourrait bien réussir à offrir à ses citoyens un Internet de seconde zone, plus lent et moins fiable que celui de ses voisins européens.