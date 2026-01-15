Pour comprendre comment Kimwolf a émergé et pourquoi Lumen a décidé d’intervenir, il faut revenir aux événements de septembre 2025. Alors que les autorités états-uniennes viennent de démanteler RapperBot, les chercheurs de Black Lotus Labs constatent que le nombre de machines communiquant avec les serveurs de commande d’Aisuru grimpe très vite. En quelques jours, la moyenne passe d’environ 50 000 à près de 200 000 bots par jour. En analysant ces flux, ils repèrent un serveur central et des connexions SSH provenant d’adresses IP résidentielles, notamment au Canada, qu’ils signalent aux autorités.

Début octobre, l’infrastructure du botnet commence à évoluer, avec l’apparition d’un nouveau domaine associé à un hébergeur déjà connu pour ses services de proxy résidentiel. En creusant l’affaire, Black Lotus Labs tombe sur un serveur distribuant un fichier malveillant, qu’ils récupèrent deux fois dans la même journée. La première fois, le fichier pointe vers des serveurs de commande d’Aisuru, mais huit heures plus tard, le même serveur propose un fichier différent pointant vers le nouveau domaine. Sans le savoir, les chercheurs viennent en réalité de détecter les premiers signes de ce qui deviendra Kimwolf, dans une phase où l’infrastructure reste encore étroitement liée à celle d’Aisuru.

Dans les jours qui suivent, la croissance de Kimwolf s’accélère de façon spectaculaire, avec une hausse de 300 % du nombre de nouveaux bots en une semaine seulement, portant le total à environ 800 000 machines compromises à la mi-octobre. La plupart de ces nouveaux appareils proviennent directement de services de proxy résidentiels vulnérables, c’est-à-dire des services (ici légitimes) qui utilisent des connexions de particuliers pour relayer du trafic, que le botnet a pu détourner à son avantage pour s’étendre aussi rapidement.

Dans la foulée, les équipes de Black Lotus Labs entreprennent de perturber le botnet en neutralisant ses serveurs de commande dès qu’elles en identifient un nouveau. Mais ce travail de sape, mené avec d’autres acteurs de la cybersécurité, montre à quel point Kimwolf se révèle résilient : à chaque blocage, les opérateurs mettent quelques heures à rétablir de nouvelles instances C2 et à reprendre leurs activités. Malgré cette agilité, les chercheurs auront tout de même réussi à mettre hors circuit plus de 550 serveurs associés à l’ensemble Aisuru/Kimwolf en l’espace de quatre mois.