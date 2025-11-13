C’est sur X que Zscaler a confirmé le retour de DanaBot, sans livrer pour l’instant de vraie méthodologie d’observation. L’annonce repose surtout sur un ensemble d’indicateurs traçant déjà les contours de la nouvelle variante, et décrivant une infrastructure pensée pour durer. On retrouve plusieurs serveurs de commande actifs, accessibles soit via des adresses IP publiques soit via des domaines en .onion, ainsi que deux nœuds de backconnect chargés d’assurer la liaison entre les machines compromises et les opérateurs.

Pour rappel, les domaines en .onion masquent les serveurs de commande derrière le réseau Tor, ce qui complique fortement leur identification et rend les tentatives de démantèlement beaucoup moins efficaces. Les nœuds de backconnect jouent, pour leur part, le rôle d’intermédiaires entre les machines compromises et l’infrastructure centrale. Le trafic transite d’abord par un serveur relais extérieur au botnet, une adresse parfaitement ordinaire pour un pare-feu, ce qui permet aux communications de sortir du réseau de la victime sans déclencher d’alerte. Ce relais sert ensuite de point d’entrée pour établir une connexion à distance vers les hôtes infectés, donnant aux opérateurs la possibilité d’exécuter des commandes, de déposer d’autres charges utiles ou de prendre le contrôle de la machine à distance.

Parmi les éléments mis en avant par Zscaler figurent également quatre portefeuilles en BTC, ETH, LTC et TRX, destinés à réceptionner les fonds détournés lors des attaques. Rien d’inédit en soi, ce type de configuration s’inscrivant dans une architecture d’infrastructure malveillante désormais très classique, mais suffisant pour confirmer que l’opération peut repartir à plein régime.