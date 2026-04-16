Baptisée Operation PowerOFF, cette vague d'actions coordonnées portée par Europol a mobilisé en de semaine des autorités sur tous les continents, d'Australie au Japon en passant par le Brésil, la Thaïlande et les États-Unis. Les personnes ciblées étaient des utilisateurs de services DDoS-for-hire, des marketplaces de l'ombre qui transforment n'importe qui en auteur d'attaques informatiques massives. On rappelle qu'une attaque de type DDoS (attaque par déni de service) qui consiste à inonder par exemple un site internet de requêtes, pour tenter de le ralentir, ou de le rendre carrément inaccessible.