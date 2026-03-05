DataDome, spécialisée dans la protection contre les bots et agents IA malveillants, et Botify, experte en solutions de recherche, se rapprochent. Les deux sociétés françaises veulent sécuriser le commerce agentique et lutter contre les bots et intelligences artificielles fantômes.
Les agents IA sont devenus de véritables acheteurs en ligne, en ce qu'ils comparent, recommandent et orientent les décisions d'achat à la place des humains. Le hic, c'est que la plupart opèrent incognito, en faussant les données des e-commerçants. Les deux entreprises françaises DataDome et Botify annoncent ce jeudi s'associer pour rendre ce trafic IA lisible, sécurisé et maîtrisé, de la découverte du produit jusqu'à la transaction. Voilà qui est intéressan, en plus d'être un partenariat franco-français.
Les agents IA ont déjà pris d'assaut le commerce en ligne
L'intelligence artificielle est déjà au cœur des habitudes d'achat. Selon une étude menée conjointement par DataDome, Botify et le cabinet Retail Economics, 73% des consommateurs ont déjà utilisé un assistant IA, et 38% l'ont mobilisé directement pour leurs achats, pour faire des comparaisons, procéder à de la recherche de produits ou pour obtenir des recommandations. Une adoption rapide qui redistribue les cartes pour les sites marchands.
En parallèle, il faut savoir que le trafic des bots (robots) IA sur ces mêmes sites a été multiplié par 5,4 en 2025 seulement. Dit autrement, les agents IA parcourent déjà les catalogues en ligne bien plus vite que les consommateurs ne les adoptent. Ils explorent, analysent et sélectionnent souvent avant même qu'un humain n'ait lancé sa recherche.
Sauf que derrière ce trafic massif, l'équipe de recherche sur les menaces de DataDome, baptisée Galileo, révèle que 80% des agents IA ne s'identifient pas correctement sur les sites web. En gros, des e-commerçants croient analyser du trafic humain alors qu'il s'agit de robots, ce qui fausse leurs statistiques, leurs stratégies marketing et leurs décisions commerciales.
DataDome et Botify misent sur la complémentarité pour sécuriser le tunnel agentique
Les deux entreprises françaises, DataDome et Botify apportent chacune une réponse bien précise. Botify s'occupe de rendre les contenus des marques (fiches produits, métadonnées, structure du catalogue) compréhensibles par les agents IA. Car comme le résume Joe Doran, chef de produit chez Botify, « si les données produits ne sont pas lisibles par les machines et correctement accessibles, elles risquent de devenir invisibles pour l'IA ». Élémentaire.
De son côté, DataDome joue le rôle du vigile. Son travail est de déterminer, en temps réel, si un agent IA qui visite un site est légitime ou malveillant. Car tous les bots ne se valent pas. Certains sont utiles, d'autres dangereux. Aurélie Guerrieri, de DataDome, résume l'enjeu : « Bloquer tous les agents n'est pas la solution, mais tout laisser passer ne l'est pas non plus. »
Au-delà de la technologie, ce rapprochement révèle une sorte de changement dans la façon de s'organiser. Les agents IA ne concernent plus seulement les équipes techniques ou sécurité mais impactent le marketing, le produit, la direction. Des services qui travaillaient historiquement en silos doivent aujourd'hui coordonner leurs décisions autour d'un enjeu commun.