Les agents IA sont devenus de véritables acheteurs en ligne, en ce qu'ils comparent, recommandent et orientent les décisions d'achat à la place des humains. Le hic, c'est que la plupart opèrent incognito, en faussant les données des e-commerçants. Les deux entreprises françaises DataDome et Botify annoncent ce jeudi s'associer pour rendre ce trafic IA lisible, sécurisé et maîtrisé, de la découverte du produit jusqu'à la transaction. Voilà qui est intéressan, en plus d'être un partenariat franco-français.