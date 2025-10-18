Le CTF (Capture The Flag, littéralement « capturer le drapeau ») est une forme de compétition prisée dans le monde de la cybersécurité, qui consiste à exploiter des failles qui touchent des logiciels, pour pénétrer dans les ordinateurs et récupérer des drapeaux. Les 15 et 16 octobre, la DRSD, service de contre-espionnage du ministère des Armées, a poussé le concept à son paroxysme. Les ingénieurs de cette direction et les étudiants de l'école d'ingénieurs ENSIBS avaient planché toute une année pour imaginer 61 défis redoutables.