Le MQ-9 Reaper est ce qu'on appelle un drone MALE, pour moyenne altitude, longue endurance, qui est capable de rester en vol pendant 32 heures, en déployant son envergure de 20 mètres bien au-dessus des nuages, jusqu'à 14 000 mètres l'altitude. Beau bébé de 4,76 tonnes piloté à distance par quatre aviateurs (un pilote, un opérateur-capteur, un officier de renseignement et un exploitant image), il excelle depuis plusieurs années maintenant dans la surveillance et la frappe de précision. À son tableau de chasse s'ajoute désormais une nouvelle mission, celle de traquer et neutraliser les drones adverses