Le géant Airbus est encore une fois l'auteur d'une prouesse industrielle et technologique. L'avionneur européen a annoncé, ce lundi, avoir réalisé depuis une zone militaire d'Allemagne du Nord, le premier vol de démonstration du Bird of Prey, l'oiseau de proie en français. Sans pilote et sans opérateur humain à distance, le drone a localisé, identifié puis engagé seul une cible : un drone d'attaque kamikaze. À son bord, des missiles Mark I conçus par la start-up d'outre-Rhin, Frankenburg Technologies, une arme pensée pour contrer des menaces low-cost, de plus en plus répandues sur les champs de bataille.