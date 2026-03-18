Avec moins d'un kilogramme sur la balance et une technologie de pointe, on comprend sans mal pourquoi l'OTAN s'intéresse à l'ANAFI UKR. Le mini-drone se repère dans l'espace grâce à sa caméra et à une intelligence artificielle embarquée, qui le dispense de GPS. Quand l'ennemi tente de brouiller ses communications, le drone bascule sur une radio militaire qui change de fréquence en permanence pour rester insaisissable, le tout protégé par un système de cybersécurité déjà testé sur de vrais champs de bataille.