Yannick2k

une chirurgie « de haute précision , au cours de laquelle des électrodes sont insérées dans le cerveau avec une exactitude au millimètre près

vu la taille du cerveau d’un pigeon, mettre une électrode au millimètre prés, c’est pas vraiment de la précision

le pigeon croit que c’est lui qui a décidé

j’ai vu un reportage la dessus, sur un homme transformé en robot-flic

Si ils font aussi bien que leur robot qui tombe en pleine démo, je sais pas trop où vont aller leurs pigeons