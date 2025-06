Le consortium développera neuf blocs technologiques avancés et cinq plateformes de véhicules non pilotés (UxV) d'avant-garde. Ces systèmes surveilleront des centrales électriques, des ports, des réseaux ferroviaires, des centres de données et même certaines structures de télécommunications. L'accent est mis sur l'interopérabilité, le déploiement rapide et l'autonomie, pour répondre aux besoins sociétaux et de marché européens.