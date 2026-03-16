La menace principale, ce sont les drones FPV, des aéronefs peu coûteux, pilotés en vue subjective comme dans un jeu vidéo, souvent modifiés pour transporter une charge explosive. Ils peuvent foncer entre 50 et 80 km/h et s'écraser délibérément sur des soldats ou des véhicules. Le fusil calibre 12 est un peu ici la dernière ligne de défense, combiné à du brouillage de signal, du camouflage et du renseignement. Une quarantaine de soldats ont déjà été formés au rôle de « tireur LAD », comprenez « spécialiste de la lutte anti-drone », avec l'ambition d'en intégrer un dans chaque groupe de combat.