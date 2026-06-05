La Direction générale de l'armement (DGA) a réussi le premier tir du missile MICA NG depuis un Rafale en vol supersonique. Une étape décisive vers la qualification de ce missile d'interception de nouvelle génération.
C'est depuis Solenzara, en Corse, qu'un Rafale a tiré le missile MICA NG en configuration vol supersonique pour la première fois, le 1er juin 2026. Un premier tir de développement avait eu lieu. Cinq centres d'expertise de la DGA ont travaillé aux côtés de MBDA, Dassault Aviation et l'Armée de l'air et de l'espace pour sécuriser et valider l'essai. Ce succès rapproche la France de la qualification officielle d'un système d'arme pensé pour dominer les espaces aériens contestés.
La DGA a réussi le premier tir du MICA NG depuis un Rafale supersonique
L'essai s'est tenu sur le site Méditerranée du centre DGA Essais de missiles (DGA EM). Lundi, un Rafale qui avait décollé depuis la base aérienne 126 de Solenzara a tiré le MICA NG en configuration supersonique. La cible, télépilotée, était suivie en temps réel par les radars et la télémesure déployés sur zone.
La réussite de l'opération reposait sur une collaboration orchestrée par la DGA, avec les industriels MBDA, Dassault Aviation et l'Armée de l'air et de l'espace. Les objectifs de ce test ô combien important étaient de vérifier les interfaces avion-missile, de conduire les études de sécurité indispensables et, surtout, d'évaluer l'autodirecteur infrarouge du MICA NG dans des conditions d'une exigence peu commune.
Cinq centres d'expertise de la DGA ont contribué à l'opération. DGA EM et DGA Essais en vol (DGA EV) ont piloté la conduite du tir et la sécurité. DGA Ingénierie et Projets (DGA I&P) a pris en charge la coordination technique en amont. DGA Maîtrise de l'information (DGA MI) et DGA Techniques aérospatiales (DGA TA) ont, quant à eux, garanti la robustesse du système sur les plans logiciel, mécanique, climatique et électromagnétique.
Le missile que la France a conçu pour gagner les batailles de demain
Le MICA NG doit permettre au Rafale de « traiter tous types de menaces, actuelles et futures », dit la DGA à son sujet. Le missile joue clairement dans une autre catégorie. Son autodirecteur, disponible en version infrarouge ou électromagnétique, lui permet de détecter et poursuivre une cible avec précision. Son propulseur bi-pulse garantit une réactivité optimale, tandis que sa conception lui offre une grande adaptabilité selon les configurations de tir et les vitesses de vol. On notera que la famille MICA avait déjà démontré ses capacités lors de tirs en très haute altitude en juin 2025.
Le MICA NG est bien pensé pour affronter des adversaires de plus en plus furtifs et redoutables dans des espaces aériens contestés. C'est la volonté de la France de garantir à ses forces une supériorité opérationnelle durable face à l'évolution des menaces.
Ce tir réussi est aussi un acte de souveraineté. Piloté par la DGA avec des partenaires industriels et militaires français, le MICA NG, produit par MBDA, progresse vers sa qualification officielle et s'inscrit dans la modernisation des capacités de défense françaises face à l'évolution des menaces. En attendant, la chaîne de production est en cours de mise en place pour à la fois satisfaire la France et les commandes à l'export. De nouveaux tirs auront lieu pour valider les pleines capacités du missile, « dans ses différentes versions et configurations de tir, à différentes altitudes et vitesses de vol de l’avion », promet la DGA.