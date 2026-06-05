Ce tir réussi est aussi un acte de souveraineté. Piloté par la DGA avec des partenaires industriels et militaires français, le MICA NG, produit par MBDA, progresse vers sa qualification officielle et s'inscrit dans la modernisation des capacités de défense françaises face à l'évolution des menaces. En attendant, la chaîne de production est en cours de mise en place pour à la fois satisfaire la France et les commandes à l'export. De nouveaux tirs auront lieu pour valider les pleines capacités du missile, « dans ses différentes versions et configurations de tir, à différentes altitudes et vitesses de vol de l’avion », promet la DGA.