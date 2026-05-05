tfpsly

PleXi00: PleXi00: Et rien sur qui est l’avion ? Pourquoi il a pas répondu ? Est ce qu’il aura une amende dans ce cas là ? Faut rembourser le coût des rafale c’est pas donné une sortie…

Probablement rien mais il y a un petit risque d’amende ou de suspension.

Il a suivi son plan de vol déclaré. Un cas extrême est la panne radio : il faut alors continuer sur sa route initiale, et il y aura un contrôle par des avions militaires comme ici.

Il faudrait prouver qu’il y a une négligence grave pour pouvoir suspendre sa licence ou lui donner une amende (1500 eur environ). Mais si on ne l’a pas forcé à atterrir et qu’il a pu sortir du territoire national, probablement rien n’arrivera.

Et il a ralumé sa radio juste avant de rentrer sur le territoire français, donc aucune infraction chez nous: