L'exercice avait pour but de reproduire fidèlement les étapes d'un vrai raid nucléaire. Les avions sont progressivement montés en régime, avec pénétration de la zone cible à très basse altitude pour échapper aux radars, puis le tir fictif du missile ASMP-A, le missile air-sol moyenne portée amélioré qui emporte la charge nucléaire de nouvelle génération TNA (tête nucléaire aéroportée). Sans les ravitailleurs MRTT, qui rechargent les Rafale en kérosène en plein vol, les chasseurs n'auraient tout simplement pas le rayon d'action suffisant pour atteindre leur objectif.