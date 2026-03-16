Dernier atout, et non des moindres, la vitesse de déploiement. En seulement six jours, le groupe aéronaval a rallié la Méditerranée orientale depuis la mer de Norvège, soit près de 6 700 kilomètres avalés à 22 nœuds (41 km/h). Le contre-amiral Haudos de Possesse le confirme, « les chefs d'état-major des marines se montrent très intéressés » par ce type de coopération. Peut-être que le rôle du groupe aéronaval sera amené à évoluer dans les prochaines semaines, en fonction de la réponse que donneront les membres de l'OTAN à la demande de Donald Trump de constituer une coalition dans la région.