Pour se faire une idée de la taille du France Libre, imaginez un navire de 310 mètres, soit quasiment la hauteur de la Tour Eiffel, pesant 80 000 tonnes, presque deux fois le poids du Charles de Gaulle. À l'échelle planétaire, un seul porte-avions fait encore mieux. Il s'agit de l'Américain USS Gerald R. Ford, avec ses 333 mètres et ses 100 000 tonnes. Le navire français sera donc le deuxième plus grand du monde de sa catégorie, devant le Liaoning, géant chinois long de 300 mètres et lourd de 59 000 tonnes.