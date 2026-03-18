zebaffe

Alors je sais, je fais mon français, critique… Mais ce nom, j’avoue !!

« France libre », on est sous Vichy ou comment ça marche? Il y aurait tellement pu avoir des noms plus classe. Je pense qu’il a peur qu’on trouve des couacs / accusation sur le nom d’une personne, mais on aurait très bien pu mettre un nom générique.

Vraiment, même ça, choisir un nom, il l’a foiré.

Le reste : j’attends de voir. Les EPR actuellement… bon.