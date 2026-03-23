Mais se faire oublier ne suffit pas. Le SNLE 3G est aussi conçu pour détecter et frapper. Il embarque un sonar de nouvelle génération, qui est l'équivalent des « oreilles » du sous-marin, capables de repérer une menace à des dizaines de kilomètres. À son bord, on retrouve des moyens d'autodéfense et un armement conventionnel renforcés, ainsi qu'un système de combat entièrement repensé. Pour assembler ce mastodonte, ce sont plus d'un million de composants et 20 millions d'heures de travail humain qui seront nécessaires.