Au premier regard, ce virage ressemble à une simple modernisation. En réalité, il traduit un changement de paradigme profond. Un sous-marin diesel opère correctement dans les eaux peu profondes de la mer de Chine, mais il doit faire surface au bout de quelques semaines pour recharger ses batteries, ce qui le rend détectable. Pour menacer Guam, Pearl Harbor ou les côtes américaines, il faut des bâtiments capables de rester en immersion pendant des mois. C'est précisément ce que permet le nucléaire.

Ce virage soulève deux questions que Washington ne peut éluder. La première est acoustique : les sous-marins chinois restent plus bruyants que leurs équivalents américains ou russes, mais l'écart se réduit. Les transferts de technologie russes, dans le cadre du partenariat « sans limites » entre Pékin et Moscou, y contribuent directement. La seconde est industrielle : la Chine a atteint une capacité de production sérielle que les États-Unis n'ont plus.

Ce contexte donne une résonance particulière aux efforts occidentaux. La France venait de mettre à l'eau le De Grasse, son quatrième sous-marin nucléaire d'attaque de classe Barracuda, pendant que le président Macron esquissait une doctrine de « dissuasion avancée » à dimension européenne. La Chine, elle, construisait en série. Le prochain sous-marin balistique, le Type 096, est présenté par Pékin comme plus furtif, plus lourd et capable d'emporter davantage de missiles. Sa mise en service compliquera encore la traque pour les marines alliées, notamment avec une coque potentiellement conçue pour des déploiements en Arctique.