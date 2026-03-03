Sept pays ont accepté de rejoindre ce dialogue stratégique inédit : l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Grèce. Le Royaume-Uni, lui, joue dans une autre catégorie, car en tant que puissance nucléaire indépendante, il est lié à la France depuis 1995 par un accord reconnaissant que leurs intérêts vitaux sont indissociables. Ce sont huit partenaires au total, donc, qui gravitent désormais dans l'orbite de la force de frappe française.