Loin de ce qui se passe en Iran, un convoi de véhicules spécialisés sillonne la Corrèze depuis le 8 février dernier. Ils ont pour mission de simuler des menaces radar sol-air pour tester, bousculer et aguerrir les équipages en vol. C'est l'une des facettes les plus technologiques d'Orion 2026, exercice interarmées qui met à l'épreuve la capacité de la France à combattre dans un ciel hostile, et à y survivre.