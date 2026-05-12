Le X-Fire a un autre atout majeur dans sa manche, et c'est son interopérabilité. Car il a été pensé pour tirer aussi bien la munition française FLP-t 150 que des munitions de pays alliés, ce qui facilitera les opérations conjointes. Il se branche également dans le système ATLAS, la plateforme numérique qui automatise et coordonne les tirs de l'artillerie française, dont Thales assure déjà la gestion. Et enfin, pour naviguer sans GPS quand le signal est brouillé, le lanceur s'appuie sur le TopStar Smart Receiver, un boîtier Thales qui regroupe dans un seul équipement tout ce qu'il faut pour se positionner, se repérer et synchroniser les opérations.