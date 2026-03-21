Sur le toit du Campus Cyber, il nous explique qu'une station Centipede capte en permanence les signaux des grands systèmes de navigation mondiaux : GPS américain, Galileo européen, et le Beidou chinois. Ces signaux, transmis par satellite, servent de référence pour synchroniser des horloges avec une précision extrême. En bas, dans le laboratoire, une Raspberry Pi 4 reçoit ces données et les combine avec une horloge atomique au rubidium pour maintenir une heure ultra-précise à l'échelle de la microseconde, avec des serveurs PTP et MTP. Pourquoi tant de rigueur ? Parce que ces réseaux de navigation sont des cibles. « Attaquer ces réseaux radio, c'est porter atteinte à la sécurité et à la cybersécurité des systèmes », rappelle l'expert, et « ces réseaux radio sont hyper importants à maîtriser ».