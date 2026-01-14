Le tissu économique local est aussi ciblé. Un dispositif spécifique visera à renforcer la cyberrésilience des PME et des collectivités, en lien direct avec l'application de la directive NIS2, qui tarde à être transposée en France, comme le dénonce le député Philippe Latombe. En parallèle, les programmes bien connus comme Talcyb (un projet pour lutter contre la pénurie de talents) ou Cybiah (qui aide les TPE-PME à renforcer leur sécurité numérique) ne disparaissent pas, mais ils seront refondus. Ils devront s'intégrer à ces nouvelles priorités pour maximiser leur impact opérationnel et servir la stratégie globale de l'établissement.