Chez Predicta Lab, la société fondée par notre spécialiste il y a cinq ans, il est intéressant de voir que les applications se déclinent en différentes verticales. Il y a les services d'analyse : « On travaille beaucoup avec des avocats, avec des enquêteurs privés, dans le cadre de procédures qui ont lieu dans la vie de tous les jours. » La recherche inversée d'information (obtenir tous les comptes associés à un e-mail ou à un numéro de téléphone en un éclair), c'est monnaie courante. Des divorces, des litiges commerciaux, de la recherche d'actifs, oui, l'OSINT peut aider à reconstituer des parcours, à vérifier des déclarations. Son entreprise propose aussi de sécuriser l'empreinte numérique de PDG, membres de COMEX ou hommes politiques, dont les données personnelles exposées peuvent créer de vrais risques de sécurité physique.