Le renseignement britannique sort les gadgets numériques. Avec Silent Courier, un portail accessible via Tor, MI6 ambitionne de créer un canal direct avec d’éventuelles sources vivant dans des régimes ultra-surveillés. Traductions multilingues, conseils de cybersécurité et mode d’emploi en vidéo : tout est fait pour que la porte d’entrée numérique soit aussi discrète que possible.

Derrière cette ouverture façon 007, une réalité s'impose : l'espionnage entre dans l’ère de l’opsec de masse. Et si cette initiative vise des insiders situés à l'autre bout du monde, elle interroge aussi notre propre rapport à la confidentialité en ligne.