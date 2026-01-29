Je ne pouvais pas mettre fin à mon rendez-vous avec Baptiste Robert, qui vient de nous expliquer toutes les subtilités de l'OSINT, une discipline de renseignement que l'on pratique toutes et tous parfois sans le savoir, sans lui demander ses propres recommandations de cybersécurité. On ne les citera pas forcément ici, mais qu'il s'agisse des opérateurs télécoms ou de nos services publics, les fuites de données sont tellement nombreuses, qu'on a arrêté de les compter. Alors si les deux premiers conseils de Baptiste relèvent presque du bon sens, le troisième surprend par son audace : mentir pour protéger sa vie privée.