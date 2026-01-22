La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a annoncé, jeudi, avoir infligé une lourde amende à une entreprise française, dont le nom n'a pas filtré. Cette dernière a été sanctionnée pour avoir alimenté, pendant des années, les algorithmes publicitaires d'un réseau social avec les coordonnées de millions de personnes, le tout sans leur accord explicite. Une pratique plus répandue qu'on ne le croit, mais qui a poussé la Commission à taper du poing sur la table.