alsaco67

Courtier en données ? C’est un métier ?

Ainsi, des « entreprises » achètent des fichiers et les revendent … on se demande d’où viennent ces données à l’origine, il y a une traçabilité et un accord des personnes concernées ?

Je découvre naïvement que certains gagnent très bien leur vie sans se casser la tête et sans avoir besoin doctorat …