Le monde du tir sportif n'est lui non plus pas épargné par les cybercriminels. Le 20 octobre dernier, la Fédération française de Tir a découvert une intrusion non autorisée dans son système ITAC, le système de gestion des licences. Les pirates se baladaient dans le système depuis deux jours, ce qui fut peut-être suffisant pour mettre en périle les données de tous ses licenciés, actifs comme inactifs. Dans un communiqué publié jeudi, la FFTir revient sur l'incident, avec beaucoup de transparence, ainsi que sur les mesures prises pour endiguer la fuite.