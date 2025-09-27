Un petit boîtier vert se greffe sur votre Flipper Zero et le voilà transformé en détecteur radioactif portable. Le principe est que le module compteur Geiger, basé sur le tube J305, permet de mesurer la radioactivité ambiante en temps réel, dont les niveaux sont ensuite affichés sur l'écran du Flipper Zero. Le gadget électronique trouve ici une vraie utilité, à l'heure où les personnes les plus inquiètes, auxquelles on peut ajouter les survivalistes, sont sur le qui-vive, dans ce contexte géopolitique plus que tendu.