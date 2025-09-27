Le Flipper Zero, ce petit gadget électronique qui interagit avec des objets connectés, peut désormais détecter la radioactivité, grâce à son module compteur Geiger. De quoi satisfaire des curieux jusqu'aux survivalistes.
Un petit boîtier vert se greffe sur votre Flipper Zero et le voilà transformé en détecteur radioactif portable. Le principe est que le module compteur Geiger, basé sur le tube J305, permet de mesurer la radioactivité ambiante en temps réel, dont les niveaux sont ensuite affichés sur l'écran du Flipper Zero. Le gadget électronique trouve ici une vraie utilité, à l'heure où les personnes les plus inquiètes, auxquelles on peut ajouter les survivalistes, sont sur le qui-vive, dans ce contexte géopolitique plus que tendu.
Un détecteur de radiations accessible au grand public, grâce au Flipper Zero
Le principe du compteur Geiger est simple : nous avons un tube métallique rempli de gaz, qui détecte les particules radioactives qui le traversent, ce qui produit des impulsions électriques comptabilisées en temps réel. Figurez-vous que sur le Flipper Zero, l'appareil aux multiples fonctionnalités, cette technologie centenaire peut prendre une forme moderne, avec une interface graphique claire et des fonctions d'enregistrement.
L'écran orange affiche alors les mesures sous deux formes principales. On retrouve les « coups par seconde », qui indiquent l'activité instantanée, et les « coups par minute », pour une moyenne plus stable. Le système peut convertir ces données en microsieverts par heure, qui pour les puristes est l'unité officielle pour mesurer l'exposition humaine aux radiations. Et ces informations défilent même sous forme d'histogrammes colorés particulièrement parlants, comme on peut le voir sur le blog kaziin.
Deux firmwares alternatifs, baptisés Unleashed et Momentum, débloquent pleinement les capacités du module. Ces versions communautaires, développées en marge du firmware officiel et qui circulent sur GitHub, garantissent la compatibilité avec le matériel. L'installation demande quelques manipulations techniques, mais elle reste accessible aux utilisateurs les plus motivés.
La radioactivité domestique devient enfin mesurable
Cela n'a échappé à personne, le contexte actuel est propice aux préoccupations environnementales et sécuritaires. Alors forcément, pour certains, pouvoir mesurer la radioactivité ambiante prend un sens nouveau. Le module détecte les traces d'uranium dans certaines poteries vintage, révèle la présence naturelle de radon (un gaz radioactif naturel) dans nos maisons, ou mesure l'activité des aiguilles phosphorescentes d'anciennes montres. Autant d'éléments invisibles qui nous entourent.
Pour les adeptes de préparation d'urgence, cette nouvelle fonction du Flipper Zero ouvre la perspective de vérifier la contamination alimentaire, de contrôler des zones suspectes, ou de simplement satisfaire sa curiosité scientifique lors de randonnées un poil trop proches d'anciens sites miniers. Le dispositif pourrait transformer votre inquiétude abstraite en données concrètes et mesurables.
L'application Atomic Dice Roller, proposée par Nmrr sur GitHub, illustre parfaitement l'esprit inventif de la communauté. Elle utilise l'imprévisibilité naturelle de la désintégration radioactive pour générer de vrais nombres aléatoires. Deux méthodes de hachage, CRC32 et MD5, transforment les timestamps (l'horodatage) des détections en générateur de hasard parfait, bien plus fiable que les algorithmes informatiques classiques. Fascinant.