Le petit boîtier orange et blanc, gros comme un smartphone et dont on entend si souvent parler depuis plusieurs mois, le fameux Flipper Zero, est capable d'ouvrir des centaines de modèles de voitures récentes. Il existe un commerce souterrain de logiciels pirates qui transforment l'appareil en passe-partout automobile universel. La technologie exploite ici les failles des systèmes de verrouillage à codes variables, et cela fait peur au secteur, surtout depuis l'apparition de versions piratées gratuites.